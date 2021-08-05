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تؤكد تضمانها مع الشعب اللبناني ومساهماتها المستمرة في إعادة الإعمار

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السعودية تؤكد تضمانها مع الشعب اللبناني ومساهماتها المستمرة في إعادة الإعمار تؤكد تضمانها مع الشعب اللبناني ومساهماتها المستمرة في إعادة الإعمار

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، تضامن المملكة العربية السعودية المستمر مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، ومساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

وشدد وزير الخارجية، في كلمة المملكة بمؤتمر «دعم لبنان وشعبه»، عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- على أن أي مساعدة تقدمها السعودية إلى اللبنانية الحالية أو المستقبلية، تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

وحث السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتأدية واجبهم الوطني، تحقيقاً لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، معربا عن قلقه من أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة.

وثمن جهود الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي لدعم لبنان وشعبه، مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح لبنان.

المصرى اليوم

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