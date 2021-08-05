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أولمبياد طوكيو 2020.. علي الصاوي يخسر المباراة الأولى بمنافسات الكاراتيه

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أولمبياد طوكيو 2020.. علي الصاوي يخسر المباراة الأولى بمنافسات الكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020.. علي الصاوي يخسر المباراة الأولى بمنافسات الكاراتيه

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خسر المصري على الصاوي في أول مباريات دور المجموعات بمنافسات الكوميتيه برياضة الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وخسر الصاوي، في مباراته الأولى من بطل اليابان ناوتو ساجو بنتيجة 4-3، وسيلعب مواجهته الثانية أمام التركي إيراي سامدان.

ويلعب على الصاوي ضمن المجموعة الأولى لوزن 67 كجم ويشهد هذا الوزن مشاركة 11 لاعبا تم تقسيمهم على مجموعتين، حيث جاء الصاوي في المجموعة الأولي وسوف يخوض “الصاوي” الدور الأول بنظام الدوري.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

المصرى اليوم

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