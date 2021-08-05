أولمبياد طوكيو 2020.. عمرو رضا يتأهل لربع نهائي منافسات المصارعة الحرة

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تأهل المصري عمرو رضا إلى الدور ربع النهائي بمنافسات المصارعة الحرة في وزن 74 كيلو جراما في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ونجح رضا في الفوز على البولندي كامييل رييكي بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، في إطار الدور ثمن النهائي من المنافسات، ليتأهل النجم المصري للدور ربع النهائي.

وينتظر عمرو رضا الفائز من مواجهة بطلي اليابان وكازاخستان لمواجهته في مباراة ربع النهائي.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم بالمصارعة الرومانية.