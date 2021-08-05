«الفخرانى» يستعد لـ«ياما فى الجراب يا حاوى»

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قال مجدى الهوارى، مخرج مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى»، للنجم الكبير يحيى الفخرانى، إن الرقابة على المصنفات الفنية أجازت العرض بعد مشاهدة المسرحية كاملة فى عرض خاص مؤخرا حضره الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الذى فاجأ الجميع بحضوره إلى المسرح بالتجمع الخامس، وأبدى «الهوارى» سعادته بإشادة «زكى» بالإخراج ومستوى ما قدمته فرقة «كايرو شو» للمسرح فى مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الأوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره لإشادة لجنة الرقابة بالمستوى الفنى للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل للمسرحية، بداية من نجومها الكبار، وصولا إلى أصغر عامل فى المسرح.

«ياما فى الجراب يا حاوى» عن رائعة بيرم التونسى والموسيقار أحمد صدقى «ليلة من ألف ليلة»، إخراج مجدى الهوارى بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هانى، ويشارك فى بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون فى عمل واحد لأول مرة، هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبى وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقى فى أول عمل يشارك به بعد إجرائه جراحة بتر قدمه، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلى. وأعلن مصدر مسؤول فى «كايرو شو» أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفى الخاص بالعرض، والذى سينعقد بمكتبة الإسكندرية، وتم فتح باب الحجز منذ أيام على موقع المكتبة الإلكترونى، حيث ستنطلق عروض المسرحية يوم 17 أغسطس الجارى من الإسكندرية. أشعار المقدمة والختام من كلمات الشاعر حسن المهدى، وألحانها للموسيقار مصطفى الحلوانى الذى أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض أيضا، والملابس من تصميم نيفين رأفت، وصمم الديكور كريم المهدى.

«ياما فى الجراب يا حاوى» تدور فى أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدى الغنائى، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

كان آخر عمل للفخرانى على المسرح هو مسرحية «الملك لير»، التى قدمها على «كايرو شو» أيضا قبل عامين.