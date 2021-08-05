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نيللى كريم عروس أغسطس

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نيللى كريم عروس أغسطس نيللى كريم عروس أغسطس

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بعد كشفها عن خطبتها فى أجواء عائلية، تستعد النجمة نيللى كريم لعقد قرانها على نجم الاسكواش السابق هشام عاشور، منتصف شهر أغسطس الجارى، وقالت «نيللى»، فى تصريحات لها، إنها لن تقيم حفل زفاف، وستكتفى بحفل عائلى بسيط لعقد القران.

وفاجأت «نيللى» جمهورها بالإعلان عن خطبتها من «عاشور» قبل أيام، وكانت قد احتفلت بخطبتها على عاشور فى وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلا التكتم لحين موعد عقد القران، المقرر خلال أيام.

ورغم ما أثير من ردود أفعال بين جمهور نيللى كريم بعد إعلان ارتباطها واستعدادها للزواج، بعد أن تحدثت فى أحد لقاءاتها التليفزيونية عن عدم تفكيرها فى الارتباط مجددا وصرف النظر عن الزواج مرة ثالثة بعد زيجتين انتهيتا بالطلاق، إلا أن «نيللى» تلقت التهنئة من جمهورها وتمنيات بالزواج السعيد.

وازدادت شرارة الحب بين نيللى كريم وهشام عاشور بعدما برز حبه للتمثيل بعد مشاركته فى مسلسل «حرب أهلية» رمضان الماضى، الذى لعبته بطولته يسرا وأروى جودة وجميلة عوض، كما تعشق «نيللى» الرياضة، وهى من أكثر الفنانات اللواتى يهتممن برشاقتهن والمواظبة على اللياقة وممارسة التدريبات الرياضية.

واحتفلت «نيللى» بخطبتها على عاشور فى وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين لها، وهشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبى الاسكواش فى العالم ومصنفا من ضمن العشرة الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام فى الولايات المتحدة، وأنشأ أكاديمية للاسكواش هناك، كما حصل على العديد من ورش التمثيل فى هووليود، وشارك فى عمل هناك.

إلا أنه بسبب ظروف انتشار عاد مرة أخرى إلى ، وبعد عودته أنشأ مع شقيقه رامى عاشور، بطل العالم فى الاسكواش 3 مرات، العديد من الأكاديميات، ويعد زواج «عاشور» من نيللى كريم هو الأول له، ويأتى ارتباطه بـ«نيللى» بعد أشهر من إعلان فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام.

المصرى اليوم

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