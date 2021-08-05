التنقيب عن الآثار هوس يجتاح عقول البسطاء (٣)

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كشفت قضية الآثار الكبرى للحفريات غير الشرعية للتنقيب عن الآثار، المتورط فيها علاء حسانين، عضو البرلمان الأسبق، المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، ابن قرية أسمو العروس بمركز دير مواس فى المنيا، وحسن راتب، رجل الأعمال، و17 متهما آخرون على مستوى الجمهورية- قيام مواطنين بإجراء 1200 مخالفة حفريات غير شرعية، خلال العامين الماضيين، داخل محافظات شمال الصعيد، « المنيا- أسيوط - بنى سويف- الفيوم- الوادى الجديد»، معظمها داخل المنازل، ومنشآت حكومية، خارج نطاق المناطق الأثرية.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل برقم 91 لسنة 2018، تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة، حيث يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه

ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

«تل اليهودية، وتل أتريب» اثنتان من أشهر المناطق الأثرية فى القليوبية، وتقع المنطقة الأولى على بعد 3 كيلومترات من مدينة شبين القناطر فى اتجاه مدينة الخانكة، والثانية بوسط العاصمة «بنها»، والاثنتان تعرضتا للإهمال، وتركتا مرتعا للبلطجية وقطاع الطرق لعدم الالتفات إليهما سواء بالتطوير أو الحماية من أعمال التنقيب العشوائى.

وشهدت المنطقتان آخر زيارة لمسؤول فى عهد اللواء عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية الأسبق، حيث زارها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أوائل عام 2017، وأعلن آنذاك تطوير منطقة تل اليهودية ليكون مزارا سياحيا يقصده السياح من جميع أنحاء العالم وأعطى الوزير وقتها تعليمات لمحافظ القليوبية بعمل سور يحيط بمنطقة التل لحمايته بوصفه منطقة أثرية مهمة.

وزار الوزير منطقة تل أتريب فى بنها أيضا فى ذات الوقت، وأعلن «العنانى» وقتها أنه سيتم إنشاء متحف لوضع كل الكتل الحجرية والقطع الأثرية الموجودة بمدينتى شبين القناطر وبنها به، ومن وقتها وحتى الآن لم يتم أى خطوة للأمام، بل تزداد الأمور سوءًا بسبب إهمال المناطق الأثرية فى القليوبية.

وانتقلت «المصرى اليوم» إلى المنطقتين لرصد المشكلات والبحث عن الحلول للنهوض بالمناطق الأثرية فى القليوبية، فعلى الطريق المؤدى إلى منطقة تل اليهودية شاهدنا مبنى متهالكا عبارة عن دور أرضى، سألنا عنه الأهالى فأكدوا أنه عبارة عن مبنى إدارى يجلس فيه مجموعة من الموظفين ويوجد به مخزن لبعض القطع الأثرية التى تم استخراجها من تل اليهودية.

حاولنا الدخول للمبنى، ولكن دون جدوى، بعد أن أكد الخفير على البوابة وأحد الموظفين الموجودين حظر دخول الصحفيين أو الإعلاميين، بعد ذلك تجولنا فى منطقة تل اليهودية وهو عبارة عن تلال ورمال وبعض الحشائش والنباتات الصحراوية.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وقال محمد أحمد الكومى، أحد السكان القريبين من المنطقة، إن منطقة تل اليهودية مهمله تماما منذ عشرات السنين ولم يشملها أى تطوير ويستخدمها الأهالى فى رعى الأغنام لما تتميز به من مناخ صحراوى ويظهر فيها العشب الصحراوى، وبالرغم من أن شبين القناطر تعانى من عدم وجود مساحات لإقامة مشروعات خدمية إلا أن هيئة الآثار أنشأت مبنى بجوار تل اليهودية لكى يصبح متحفاً ورغم إنشائه منذ سنوات لم يتم عمل أى شىء وتحول المبنى إلى مكان إدارى ومخزن لبعض القطع الأثرية التى تم استخراجها من المنطقة وتركت باقى المنطقة مرتعا لقطاع الطرق.

وأضاف أن السكان لم يروا فى المنطقة أى تنقيب عن الآثار منذ عقود بعيدة وحتى الآن، لافتاً إلى تحول منطقة تل اليهودية إلى وكر لتجارة المخدرات يختبئ فيه البلطجية وقطاع الطرق.

وأشار على الفقى، مدير موارد بشرية بإحدى الشركات، إلى أن مدينة شبين القناطر شهدت قدوم مسؤولين كثيرين لتفقد منطقة تل اليهودية خلال السنوات القليلة الماضية ووضع المسؤولين أكثر من خطة للنهوض بآثار المحافظة، ففى عام 2002 تم تشكيل لجنة لهذا الغرض لاتخاذ خطوات لإنشاء متحف لـ 4500 قطعة أثرية وحصر الأماكن السياحية والبدء فى إصلاحها وترميمها، وتم إعداد دراسات لها ولكن واقع الحال يؤكد أن كل هذه الدراسات مجرد «حبر على ورق»، حيث تمت مخاطبة وزارة الآثار لكى يقوموا بالتنقيب بآثار القليوبية، خصوصا بمنطقة تل اليهودية التى بها مساحات كبيرة تحتاجها المحافظة لإقامة المشروعات القومية والخدمية عليها ولم يتم أى استجابة.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وقال شريف مسعود، باحث بوزارة الاتصالات، إن المنطقة اشتهرت أيام الفراعنة بأن سيدات اليهود كان لديهن اعتقاد فى مسألة بركة المكان وقدرته على حل مشكلة عدم الإنجاب، حيث كانت تقوم بعض النساء قديما بممارسة طقوس معينة من تخطى الأحجار الفرعونية الموجودة فى المنطقة، اعتقادا منهن أن الأمر يؤدى إلى حدوث الحمل، حيث كن يعانين من العقم وتأخر الإنجاب، مشيراً إلى أن هذه الطقوس استمرت حتى عصور قريبة جدا ويمارسها البعض حاليا على فترات متباعدة اعتقادا بالظاهرة.

وأضاف «سعيد» أن المنطقة متاخمة تماما لمدينة شبين القناطر، ورغم ذلك فهى مظلمة ليلا وتمثل خطورة على الأهالى، حيث تقع بجوار قرية كفر الشوبك ويستغلها تجار المخدرات وقطاع الطرق فى الاختباء بها ليلاً نظرا لعدم وجود أسوار حولها أو إنارة، مطالبا بعمل سور حول المنطقة لحمايتها من النهب، مشيراً إلى أن بعض لصوص الآثار يأتون ليلا للحفر بها بحثا عن الآثار نظراً لعدم وجود رقابة أمنية عليها.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وأكد محمد خالد أن أهالى القرى المجاورة لمنطقة تل اليهودية لا يعلمون شيئا عن أثرية المكان وأهميته التاريخية ويعتبرون أنه مجرد تل، مؤكدا أن الكثيرين من أهالى القرية كونوا ثرواتهم من التنقيب عن الآثار بتلك المنطقة لأنهم يقومون بالتنقيب عن الآثار فى الخفاء.

وأوضح أن المنطقة رغم الاكتشافات الأثرية التى تطالها من فترة إلى أخرى لم تحظ باهتمام من قبل الآثار ولا توجد على الخريطة السياحية رغم أنها يمكن أن تجلب العديد من السائحين وتشكل دعما كبيرا للسياحة، كما أن هناك تعديات كبيرة على المنطقة الأثرية فى تل اليهودية، مطالبا بوجود متحف خاص لتل اليهودية.

أما فى منطقة تل أتريب، كما يطلقون عليها «حمامات أتريب»، فيقول عماد إسماعيل، موظف، إن هيئة الآثار حفرت فى المنطقة منذ عشرات السنين ووضعت يدها على حوالى 4 أفدنة هى مساحة الجزء المكتشف من تل وحمامات أتريب الأثرية، ووقتها قالت إن المنطقة بها آثار وتركتها بدون أى اهتمام، متابعاً: «بعد ذلك وجدنا أن المنطقة تتعرض لتعديات المواطنين بالبناء وإقامة الأسوار والأبراج والتنقيب السرى والعلنى بداخلها بحثا عن قطع أثرية وسرقتها فى وضح النهار، كما حاصرتها المياه الجوفية وأتلفت أجزاء كبيرة منها».

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وقال ياسين عبدالعاطى، مدرس تاريخ: «سمعنا كثيرا عن التطوير وإقامة متحف للآثار بمنطقة تل أتريب وتحويلها لمزار سياحى كالأقصر وأسوان، ولكن كل هذا تحول لسراب وتركت المنطقة مرتعا للخارجين على القانون ومخبأ للبلطجية وقطاع الطرق، حيث يستغلها ليلا المدمنون لتناول المخدرات وتعاطى «حقن الماكس»، متسائلاً: «كيف لمنطقة أثرية مهمة، مثل أتريب، كانت معروفة عند الفراعنة بعاصمة الإقليم الأوسط لاعتقادهم أنها تضم الجزء الأوسط من جسد الإلهة إيزيس صاحب الأسطورة الشهيرة بأن تتعرض لهذا الإهمال الجسيم ويتعاقب على مسؤولية الإقليم محافظون كثيرون يلوحون بتصريحات إعلاميه بإنشاء متحف ولا تتعدى كونها تصريحات على الورق فقط».

وأشار سامى عبدالوهاب إلى أن منطقة تل أتريب تضم مجموعة من الحمامات الفرعونية النادرة، وأضاف أن إهمال مسؤولى هيئة الآثار تسبب فى تهدم تلك الحمامات لعدم ترميمها، متابعا: «مسؤولو الآثار لم يكلفوا أنفسهم ببناء سور يمنع الخارجين عن القانون وتجار الآثار من التسلل لهذه المنطقة ليلا»، لافتا إلى أن كل المحافظين السابقين للقليوبية وعدوا بإقامة متحف للآثار بمنطقة تل أتريب، ولكن عندما يرحل المحافظ ينتهى الوعد ويتجدد مع المحافظ الذى يليه.

وقال الدكتور محسن بدوى، مدير عام منطقة الآثار فى المحافظة، إن المناطق الأثرية فى القليوبية بصفه عامة تقع تحت حماية كبيرة من قبل أجهزة المحافظة والعاملين بالآثار، ونفى ما يتم تداوله بأن هناك أجزاء من الآثار تتم سرقتها من منطقة تل أتريب، مؤكدا وجود مجموعة من الأمن لحراستها لحين نزع ملكية بعض الأراضى بها لصالح مديرية الآثار.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وأوضح بدوى أن هيئة الآثار اشتركت مع هيئة المساحة لتحديد ورفع مساحة المنطقة المراد نزع ملكيتها لصالح هيئة الآثار، وأكد أن هذه المنطقة أرض ملكية خاصة لقانون حماية الآثار.

وقال إنه تم نقل القطع التى تم العثور عليها أثناء عمليات حفر أساسات عمارات الإسكان بجمعية الوفاء لضباط الشرطة بمنطقة أتريب بمدينة بنها إلى المقبرة الأثرية المجاورة لمنطقة حمامات أتريب للحفاظ عليها، حيث يقوم مجموعة من مفتشى الآثار بإجراء عمليات ترميم لتلك القطع حتى يتمكن خبراء الآثار من قراءة الكتابات المنقوشة عليها لتحديد لأى عصر تعود، ثم يتم تسجيلها بسجلات الآثار ونقلها للمتحف الأثرى بتل اليهودية بمدينة شبين القناطر.

مناطق أثرية ضحية الإهمال فى القليوبية

وأضاف أن منطقة تل اليهودية تعد من المناطق الأثرية المهمة فى المحافظة، حيث يوجد بها مخزن متحفى أثرى به المئات من القطع الأثرية التى ترجع إلى العصر الفرعونى القديم، مشيرا إلى أن عمليات الحفر والتنقيب فى منطقة تل اليهودية مستمرة وتقع تحت حراسة أمنية مشددة، وليس كما يشاع أنها عرضة للسرقة والنهب، وطالب بتخصيص قطعة أرض ليتم إنشاء متحف أثرى عليها، أسوة بباقى المحافظات مثل الشرقية والغربية، وذلك لتجميع جميع القطع الأثرية بها وليكون مزارا سياحيا ومصدر دخل كبير للمحافظة.