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أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى حسين يحتل المركز الثامن بمنافسات دفع الجلة

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أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى حسين يحتل المركز الثامن بمنافسات دفع الجلة أولمبياد طوكيو 2020.. مصطفى حسين يحتل المركز الثامن بمنافسات دفع الجلة

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أنهى المصري مصطفي حسين منافسات دفع الجلة بألعاب القوي في المركز الثامن برمية 20.37 متر في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وحقق مصفي المركز الثامن من أصل 12 لاعبا، حيث حقق حسين في المحاولة الأولى 20.51 متر وفي المحاولة الثانية 20.73 متر ولم ينجح في المحاولة الثالثة والرابعة وفي المحاولة الخامسة حقق 20.63 متر وفي المحاولة السادسة 20.73 متر.

وكان مصطفى عمرو قد تأهل لنهائي دفع الجلة، بعد احتلاله المركز الثالث من أصل 16 لاعبا شاركوا في التصفيات بالمجموعة الأولى، محققاً مسافة قدرها 21،23 متر، وهو أفضل إنجاز شخصي حققه خلال مشواره.

المصرى اليوم

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