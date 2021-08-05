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وزير الرياضة يجري اتصالات مكثفة مع الخارجية لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة

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وزير الرياضة يجري اتصالات مكثفة مع الخارجية لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة وزير الرياضة يجري اتصالات مكثفة مع الخارجية لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة

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قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإجراء اتصالات مكثفة لإنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة المشارك ببطولة العالم بدولة المجر خلال الفترة من 4-16 أغسطس الجاري.

وقام الدكتور أشرف صبحي بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفير المصرى بتركيا، لاتخاذ ما يلزم لمنح تأشيرة المجر لبعثة المصري من خلال القنصلية المجرية في تركيا.

وتواصل وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد المصري للسلة الدكتور مجدي أبوفريخة، لمعرفة التفاصيل والمستجدات، والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية بتركيا من أجل إنهاء المشكلة.

جدير بالذكر أن سبب المشكلة تتخلص في ورود كتيب لاتحاد السلة المصري من قبل الاتحاد الدولي للسلة يفيد بعدم ضرورة حصول بعثة المنتخب المصري تأشيرة دخول لدولة المجر لدي الوصول لتركيا ومنها المجر، وحيث وصلت البعثة المصرية تركيا لم تتمكن من السفر لدولة المجر بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لها مسبقة قبل مغادرة جمهورية العربية.

المصرى اليوم

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