★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن لبنان الذى كان دائمًا منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدًا مهمًا من روافد الإبداع العربى، لايزال قادرًا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددًا ليكون مزدهرًا وفريدًا، مؤكدًا أن أيادى مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير جميع إمكاناتها لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وخلال مشاركته عبر «الفيديو كونفرانس» بالمؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى، والذى نظّمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات، أضاف الرئيس السيسى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء من أجل مساعدة الشعب اللبنانى الشقيق على تجاوز جميع التحديات التى تواجهه، والتى باتت تخيّم على مناحى الحياة كافة، لافتًا إلى الجهود التى تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت لتوفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المبانى التى تضررت من الانفجار، والتى كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية، الشهر الماضى، محملة بما يزيد على 300 طن من هذه الاحتياجات، بالتكامل مع جهود المستشفى الميدانى المصرى فى بيروت، والذى يقدم الخدمات الطبية يوميًا للبنانيين، إلى جانب ما تم توفيره من كميات العقاقير والأدوية لعلاج «فيروس كورونا».

وأشار الرئيس إلى أن الأزمة الاقتصادية فى لبنان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزمة السياسية المستمرة منذ 2019، والتى تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم فى ضوء استمرار أزمة الفراغ الحكومى التى تحول دون تحقيق تطلعات الشعب اللبنانى، مجددًا الدعوة بضرورة سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومى، درءًا لمخاطر انزلاق لبنان إلى نفق مظلم لا رابح فيه، والذى سيتحمل الشعب اللبنانى تبعاته، الأمر الذى يتطلب من جميع الأطراف الارتقاء إلى قدر المسؤولية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، للإسراع فى تشكيل حكومة وطنية مستقلة من ذوى الخبرة والاختصاص، لكى تكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب ووحدة نسيجه الوطنى وسيادة لبنان.