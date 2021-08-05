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الكويت تقرر عودة الدوام الرسمي بعد تراجع إصابات كورونا

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الكويت تقرر عودة الدوام الرسمي بعد تراجع إصابات كورونا الكويت تقرر عودة الدوام الرسمي بعد تراجع إصابات كورونا

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قرر مجلس الوزراء الكويتي عودة نظام العمل الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة ابتداءً من 15 أغسطس الجاري، بعد تحسن الوضع الصحي من في البلاد، الذي يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد الإصابات والوفيات.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء، وأوردته وكالة الأنباء الكويتية، عقب اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأصدر المجلس كذلك قرارا عقب تدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، السماح بالسفر للفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة الكويتية، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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