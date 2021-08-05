«زفيريف» يفكر فى الراحة بعد التتويج الأوليمبى

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كشف نجم التنس الألمانى ألكسندر زفيريف عن تفكيره فى الحصول على فترة راحة بعد تتويجه بذهبية منافسات فردى الرجال فى أوليمبياد طوكيو.

وقال زفيريف، عقب التتويج بالذهبية: «عادة ما يتعين علىَّ السفر إلى كندا الآن. لا أعرف ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا».

وأضاف: «قد آخذ قسطًا من الراحة لمدة أسبوع أو أسبوعين، وربما أنسحب من بطولات قليلة. هى لحظة خاصة بالنسبة لى. لكنى سأعود عبر بطولة أمريكا المفتوحة».

وتغلب زفيريف على الروسى كارين خاشانوف، ليصبح أول لاعب ألمانى يُتوج بذهبية أوليمبية فى فردى الرجال.

وتتواصل البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين، بانطلاق بطولة تورونتو الكندية بعد أيام، علمًا بأن بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ستنطلق فى 30 أغسطس الجارى.

فى سياق آخر، أكد الأسترالى نيك كيريوس أنه لا يهتم بالفوز بالبطولات، ولا يُولى أهمية للتصنيف، مشيرًا إلى أن مشاركته فى البطولات يكون بغرض الاستمتاع بغض النظر عن أى شىء آخر.

وسيشارك كيريوس فى بطولة واشنطن التى تبدأ منافساتها الأسبوع الحالى، ولم يشارك اللاعب سوى فى 5 بطولات خلال آخر موسمين.

وقال كيريوس فى تصريحات صحفية: «بصراحة لم أعد أفتقد المنافسة فى البطولات بعد الآن. من الجيد العودة بالطبع، خاصة فى هذه البطولات التى أشعر فيها براحة كبيرة وهناك الكثير من الناس، وآمل أن يسير كل شىء على ما يرام».

وتابع: «لايزال الوضع مجنونًا. فى كل مرة ألعب فيها بطولة أشعر بتلك المشاعر التى تخبرنى أن هذه قد تكون آخر مرة أكون فيها هنا. شعرت بنفس الشىء فى أتالانتا. يبدو الأمر كما لو أننى لا أعرف أين أنا. أشعر بالغرابة حيال مسيرتى الآن، لكن رؤية المشجعين مرة أخرى هو أفضل جزء الآن».

وأضاف: «أشعر أننى لم أعد ألعب لنفسى. منذ كنت صغيرًا لم يكن لدىَّ أى أهداف للفوز بالبطولات الأربع الكبرى أو أى شىء من هذا القبيل. لم أحب هذه الرياضة، لكن بعد ذلك تحول هذا الأمر إلى شىء جيد، حيث تغلبت على الأفضل، وفزت ببعض الألقاب».

وزاد: «أشعر أننى كنت مبدعًا فى الرياضة بسبب حقيقة القيام بالأشياء بطريقتى. فى الوقت الحالى أستمتع باللعب. إنه أمر ممتع تمامًا. أحب التواجد مع الجماهير والتحدث معهم، ومعرفة ما يفعلونه وهذا بعض أفضل الذكريات فى مسيرتى».

وحول الانتقادات العديدة التى يتعرض لها من قبل وسائل الإعلام، قال: «لعبت 5 بطولات فقط فى عامين، لكن إذا نظرت على وسائل التواصل الاجتماعى فهناك حسابات تنشر عنى كل أسبوعين، إذا كنت سيئًا جدًا فى الرياضة فلماذا يتم الاهتمام بى كثيرًا؟ فى أعماقى أعلم أننى رائع فى الرياضة، وهناك حاجة إلى مثل هذه الشخصيات».

وأردف: «على الرغم من أننى تلقيت الكثير من الكراهية والعنصرية وغير ذلك من الهراء من بعض المشجعين فى وقت مبكر من مسيرتى، فقد جعلنى ذلك أقوى عقليًا».

وأتم: «كانت هذه الرياضة على وشك أن تأخذنى إلى الجانب المظلم، وهو ما حدث لفترة من الوقت. كان الأمر صعبًا من الناحية العقلية عندما كنت فى عمر 18 عامًا، لكن الآن عمرى 26 عامًا، وهذا يكفى لأتجاوز كل شىء سيئ. لقد واجهت لعبة التنس صعوبة فى احتضان شخصية مثل شخصيتى».