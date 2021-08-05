الجيزة: ضبط «كلارك» في البراجيل وإزالة «هنجرين» مخالفين بأبو النمرس

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في استجابة لشكاوى المواطنين، قامت وحدة البراجيل بمحافظة الجيزة بضبط «كلارك» يُحدث إشغالاً بالطريق العام، وتم التحفظ عليه وإيداعه مخازن الوحدة، وجاري تحرير المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتم رفع إشغالات لمحلات بشارع أحمد عرابي بالبراجيل تحدث إشغالاً بالطريق العام، وجاري تحرير المخالفات وإيداع المصادرات مخازن الوحدة.

وقام مركز أبوالنمرس بازاله هنجرين بعرب التل الوحدة المحلية بالمنوات على مساحه 750متر مقامه بالمخالفة، ونش حملة قص وتهذيب الأشجار المتواجدة بطريق مصر اسيوط نطاق الوحدة المحلية بمنيل شيحه والوحدة المحليه بالمنوات.