الجيزة: غلق وتشميع 7 مصانع ومنشآت مخالفة

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نفذت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة شارك فيها حي بولاق الدكرور ومديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية والإدارة التعليمية ورخص المحلات والبيئه والاشغالات والإعلانات.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا متنوعا عبارة عن غش تجارى وعدم إعلان تسعيرة وعدم وجود فواتير شراء وعدم وجود سجل صناعى وغير مطابق للمواصفات.

وتم تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع لمصنع أحذية ومعرض ملابس ومحل ادوات منزلية وسوبرماركت الدوار وقهوة اللؤلؤة ومحل فكهانى وسوبر ماركت.

وتم تحرير 9 محضر بيئة ومصادرة عدد 265 كرسى متنوع و7 ثلاجه و26 ترول و22 أنبوبة و45 قلب شيشه و6 قطاعة لانشون و9 ميزان.

تم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الحى وتمت الحملات بمتابعه عبدالله نور رئيس حي بولاق.