أحمد كريمة يؤيد زيادة سعر الخبز: «العيش الزائد في الريف يصنع منه مشروب محرم»

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أيد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول زيادة سعر رغيف الخبز، لتوفير الاعتمادات اللازمة لمشروع الوجبات المدرسية.

وقال «كريمة»، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إن سعر الخبز في مصر لا مثيل له في العالم، واصفا حديث الرئيس حول زيادة سعر الخبز بأنه «صائب وموضوعي».

وأضاف أن «تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة بالمصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. الرئيس لديه مؤسساته وأجهزته الرصدية والرقابية، آن الأوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل حقيقة إلى الغرض الموضوع من أجله».

ومضى يقول: «هذا الدعم يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات، والعربات الكارو تجوب المناطق الريفية وتجمع الخبز الملقى في البيوت والذي أصابه العفن وتشتريه ليُصنع منه مشروب محرم، هو مشروب البوظة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش، مضيفا: «20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لا بد أن يتوقف»، مشددا على أنه سيتحمل وحده مسؤولية القرار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات في المنوفية، أول أمس الثلاثاء، وفي معرض حديثه عن الوجبات المدرسية المقرر صرفها لتلاميذ المدارس.

وأضاف الرئيس: «تكلفة الوجبات دي هنجيبها منين، هنجيبها بالخصم من الوزارات، جه الوقت إننا نخصم من الوزارات، ورغيف العيش جه الوقت إننا نرفع تمنه».

وبيّن الرئيس السيسي أن الزيادة في أسعار الخبز لن تكون كبيرة، ولكنها ستكون في حدود ملائمة الاحتياجات المالية اللازمة لمنظومة الوجبات المدرسة ومشروعات حياة كريمة.