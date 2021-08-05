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موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. «كاف» يحدد إقامة اللقاء

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موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. «كاف» يحدد إقامة اللقاء موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي.. «كاف» يحدد إقامة اللقاء

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الأهلي المصري يواجه نظيره الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي خلال منتصف الشهر المقبل بعد أن استقر الاتحاد الأفريقي مبدئيا على إقامة المباراة بين الأهلي والرجاء في النصف الثاني من الشهر المقبل.

الأهلي المصري فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بثلاثية نظيفة في شباك كايزر تشيفز، بينما الرجاء المغربي فاز ببطولة الكونفيدرالية على حساب شبيبة القبائل بهدفين لهدف، ليضرب الأهلي بطل موعدا مع بطل المغرب في بطولة السوبر الأفريقي التي تقام من مباراة واحدة.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في قطر مثلما حدث في اللقاء النهائي الماضي والذي أقيم بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي وفاز به المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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