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حملات لرفع الاشغالات والتعديات في الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية (صور)

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شن حي الهرم حملة على شوارع الملك فيصل واللبيني فيصل وعمارات ٢٦ مارس وزغلول.

استهدفت الحملة رفع الإشغالات من المحلات والمقاهي وفرشات الباعة الجائلين وإزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد (٤) ثلاجة كبيرة وعدد ( ٢٥ ) قلب شيشة وعدد ( ٩٨ ) كرسي متنوع وعدد ( ٤ ) عربة بائع متجول ( ٧ ) استاند ( ٣ ) تروسيكل بائع متجول وعدد ( ١٦ ) حاله إشغال متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي جنوب بشن حملة مكبرة على شوارع: البحر الأعظم وجسر الكنيسة والسويس بالمنيب، وأحمد ماهر وأعلى نفق الأهرام، وسعد زغلول والصناديلى، أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال.

كما شن حي العمرانية حملة إشغالات على شارع السلام وشارع ترعة الزمر ساهمت في تحقيق الانضباط.

المصرى اليوم

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