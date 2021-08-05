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«أنا مش شغال عندك في شركتك».. مدرب وادي دجلة يوجه رسالة لحكم مباراة الأهلي

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«أنا مش شغال عندك في شركتك».. مدرب وادي دجلة يوجه رسالة لحكم مباراة الأهلي «أنا مش شغال عندك في شركتك».. مدرب وادي دجلة يوجه رسالة لحكم مباراة الأهلي

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قال محمد عبدالواحد، المدرب المساعد بفريق وادي دجلة، إن فريقه سيطر على مجريات المباراة أمام الأهلي، الذي استغل الأخطاء وسجل منها هدفي فوزه، مساء الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف عبدالواحد، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي يخوض كل 3 أيام مباراة، لذلك بدنيًا لم يكن في أفضل حالاته، فضلًا عن المستوى الفني الذي كان متراجعًا، إلا أن خبراته حسمت الفوز لصالحه.

واستكمل تصريحاته أن فريقه واجه الأهلي لذلك كان لا بد من عدم ارتكاب الأخطاء أمامه، لكن التغييرات الاضطرارية أثرت على وادي دجلة، والرجوع للمباراة بعد هدفي الأهلي، كان صعبًا، مشيرًا إلى أن الأحمر ارتبك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وهو ما دفع موسيماني لإجراء تغييرات دفاعية.

واختتم تصريحاته: «عمري ما تعاملت مع الحكام بشكل سيء، لكن ما فعله إبراهيم نور الدين طوال المباراة غير مقبول تمامًا، هو حكم له احترامه وتقديره لكن من غير المنطقي أن يشير لنا بأصبعه وينظر لجهازنا الفني من فوق لتحت، وبقول للحكم أنا محمد عبدالواحد نجم ومنتخب السابق وعليك أن تحترمني أنا مش شغال عندك في شركتك الخاصة».

المصرى اليوم

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