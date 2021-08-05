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مفاجأة.. اتحاد المصارعة: محمد متولي خاض الأولمبياد «مصابا»

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مفاجأة.. اتحاد المصارعة: محمد متولي خاض الأولمبياد «مصابا» مفاجأة.. اتحاد المصارعة: محمد متولي خاض الأولمبياد «مصابا»

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عبر هاني عبدالفتاح، نائب رئيس اتحاد المصارعة، عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي حققه محمد إبراهيم كيشو بحصوله على الميدالية البرونزية بعد فوزه على بطل وبطل العالم 2018 محققاً الميدالية الثالثة لمصر والعرب في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «سعداء بإنجاز محمد إبراهيم كيشو وتحقيقه للميدالية البرونزية، كما أتوجه بالشكر إلى محمد مصطفى متولي رغم خسارته أمام دينيس كودلا، لاعب الألماني بنتيجة (7-1) في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية»، مشيراً إلى أنه خاض دورة الألعاب الأوليمبية رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واختتم عبدالفتاح: «فخورون بما قدمه بطلا المصارعة محمد ابراهيم كيشو ومحمد مصطفى متولي، وسنعمل على إعداد الثنائي لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس».

المصرى اليوم

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