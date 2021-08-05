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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصدر قمة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادي دجلة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.

جاءت المباراة مختلفة في شوطها الثاني عن شوطها الأول، الذي خرج فيه الفريقان بدون أهداف، وغابت عنه اللمسات الجمالية ومتعة كرة القدم، بعكس الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة والحماس مع الثواني الأولى، عندما افتتح الأهلي التسجيل لتتغير خريطة المباراة وتظهر بصورة مختلفة تمامًا.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 46 من تسديدة حملت توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أحمد شريف الفارق بهدف للمنافس في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط غالية ليصل إلى النقطة 61 ويتصدر قمة الدوري بفضل المواجهات المباشرة وفارق الأهداف مع المنافس.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة ساخنة ومثيرة وزاد من إثارتها احتساب الحكم إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح وادي دجلة في الدقيقة 3، وبعد العودة إلى حكم الفيديو محمود بسيوني يحتسب إبراهيم نور الدين المخالفة تسللًا على لاعب وادي دجلة.

سعى الأهلي من البداية للسيطرة على المباراة بانطلاقاته الهجومية المؤثرة من العمق والأطراف، ولكن افتقد اللاعبون اللمسة الأخيرة وسط دفاع منطقة محكم من فريق وادي دجلة، الذي اعتمد على انطلاقات حسام عرفات من الناحية اليمنى.

في الدقيقة 18 كاد محمد شريف يقص شريط المباراة، عندما تسلم الكرة وانطلق بها وسدد ولكن كان في وضعية تسلل، ليعود الحكم ويحتسب المخالفة بعدما سدد محمد شريف الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس محمد عبدالمنصف.

في الدقيقة 27 انطلق محمد هاني ولعب الكرة عرضية ردها على معلول برأسه داخل منطقة الجزاء وسددها محمد شريف بلعبة خلفية مزدوجة، لكن الحارس محمد عبدالمنصف تصدى بصعوبة للتسديدة في واحدة من محاولات الأهلي التي اكتملت بالتسديد على المرمى.

رغم انحصار اللعب في وسط الملعب إلا أن محمد مجدي أفشة تمكن من استخلاص الكرة في الدقيقة 36 وتقدم بقوة ومرر للخلف إلى محمد شريف لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.

واصل الأهلي تفوقه في وسط الملعب ولكن دون خطورة حقيقية، وكاد أفشة يهز الشباك من انفراد كامل في نهاية الشوط لكنه تردد وسدد بجوار القائم، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 0/0.

الشوط الثاني:

مع الثواني الأولى ينجح محمود عبدالمنعم كهربا في قص شريط المباراة بهدف من متابعة جيدة لتسديدة محمد شريف، التي ارتدت من جسد محمد عبدالمنصف حارس دجلة لتجد كهربا المتابع الذي سدد مباشرة في المرمى.

هدف كهربا فتح شهية الأهلي فواصل محاولاته الهجومية بقوة، وكاد محمد شريف يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 برأسية لكن عبدالمصف يتدخل وينقذ مرماه.

تغيرت خريطة المباراة بعد هدف الأهلي وتغيرت ملامحها كليًّا، لتشهد إثارة كبيرة بعد تعدد محاولات الأهلي الهجومية وتخلي وادى دجلة عن تمركزه الدفاعي، ويحتسب الحكم ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 سددها أفشة في الحائط الدفاعي للمنافس.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 60 أضاف الأهلي الهدف الثاني من جملة فنية متقنة، عندما تسلم أفشة الكرة على حدود منطقة الجزاء ومرر إلى حسين الشحات فأعادها إليه مرة أخرى، فأهدى أفشة الكرة إلى محمد شريف بتمريرة ولا أجمل ولا أروع، وضعته في مواجهة المرمى ليسدد شريف الكرة وتعانق الشباك.

وعلى عكس التيار وفي الدقيقة 67 يتقدم أحمد عاطف ويقود هجمة مرتدة سريعة للمنافس حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، ثم مرر إلى أحمد شريف فسدد مباشرة على يسار على لطفي مسجلًا هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 71 يجري موسيماني المدير الفني التغيير الأول للأهلي بخروج كهربا ومشاركة عمرو السولية، بهدف السيطرة على وسط الملعب وغلق الملعب أمام الهجمات المرتدة للمنافس.

واصل الأهلي غزواته الهجومية وسيطرته على المباراة، وفي الدقيقة 85 يخرج محمد شريف ويشارك والتر بواليا لتنشيط الشق الهجومي، وبعد التغيير يخرج أفشة وحسين الشحات أيضًا ليشارك محمود وحيد وصلاح محسن في الدقيقة 90.

ومرت الدقائق الأخيرة سريعة وحماسية من الفريقين، وتمكن محمود وحيد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من تسجيل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واحتسب خطأ على صلاح محسن، وبعدها أطلق صافرته بنهاية المباراة وفوز الأهلي 2-1.