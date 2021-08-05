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بعد مباراته الـ100.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي

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بعد مباراته الـ100.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مباراته الـ100.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلي

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وجه حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد خوضه المباراة رقم 100 مع النادي الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي وواد دجلة، التي اقيمت مساء الأربعاء، ضمن مؤجلان الجولة الـ٢٢ من مسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي، بهدفين مقابل هدف، هي المباراة رقم 100 لحسين الشحات، مع النادي الأهلي، وذلك منذ انضمامه للفريق في يناير 2019، قادمًا من نادي العين الإماراتي.

ونشر حسين الشحات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورًا له وهو يحتفل مع لاعبي الأهلي بمباراته ال100، معلقًا :«من وانا صغير عندي حلم كنت بتمنى احققه وبدعي وبجتهد واحاول اني اكون لاعب في صفوف نادي القرن الكبير النادي الاهلي، انا مش بس ربنا استجاب وحققت حلمي النهاردة انا بحتفل بالمباراة رقم ١٠٠ ليا مع النادي الاهلي؟ وبطولات وانجازات الاهلي تاريخ واضافة ليك في كل ثانية بتمر عليك،،الحمد لله ولسه مكملين ان شاء الله … شكرآ جمهور الاهلي شكرا لكل المنظومة كوني فرد في هذه المجموعة ( من صغري بعشقه)».

المصرى اليوم

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