الجيزة: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 33 حالة إشغال في الواحات (صور)

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قام مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة بحملات نظافة ورفع 100 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقري التابعة بمدينة الباويطي، كما شملت الحملة رفع كافة مخلفات القمامة بمنطقة الدائري وشارع الوحدة المحلية وبعض الشوارع الفرعية.

وتم الدفع بالمكنسة ورفع الأتربة اسفل الأرصفة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطي بمدينة الباويطي، وقام رجال الانارة بصيانة كشافات ليد لنحو 15 كشاف بمدينة الباويطي وتركيب 12 كشاف ليد.

وتمكنت حملة من ضبط 33 حالة اشغال متنوعة بين 22 حالة باعة جائلين وترابيزات واستاندات وكراسي وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن مركز الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي العياط، تم شن حملات موسعة لرفع المخلفات بالواحدات المحلية.