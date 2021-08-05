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موعد مباراة وفرنسا وإسبانيا والدنمارك في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو 2020

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موعد مباراة مصر وفرنسا وإسبانيا والدنمارك في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو 2020 موعد مباراة وفرنسا وإسبانيا والدنمارك في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو 2020

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تقام اليوم الخميس مباراة وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان وتنقلها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة.

منتخب مصر لكرة اليد تأهل رسميا لدور الأربعة بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، ثم الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 31-26.

بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر لكرة اليد تقام أيضا في نفس اليوم مباراة الدنمارك وإسبانيا لكرة اليد.

وفيما يلي مواعيد مباريات كرة اليد في دور الأربعة في أولمبياد طوكيو 2020:

1- موعد مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب فرنسا في كرة اليد في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

2- موعد مباراة الدنمارك واسبانيا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب الدنمارك ضد منتخب اسبانيا في كرة اليد في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

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