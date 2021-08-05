★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام اليوم الخميس مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان وتنقلها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة.

منتخب مصر لكرة اليد تأهل رسميا لدور الأربعة بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، ثم الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 31-26.

بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر لكرة اليد تقام أيضا في نفس اليوم مباراة الدنمارك وإسبانيا لكرة اليد.

وفيما يلي مواعيد مباريات كرة اليد في دور الأربعة في أولمبياد طوكيو 2020:

1- موعد مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب فرنسا في كرة اليد في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

2- موعد مباراة الدنمارك واسبانيا في كرة اليد

تقام مباراة منتخب الدنمارك ضد منتخب اسبانيا في كرة اليد في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.