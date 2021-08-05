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بالأسماء.. محمد عبدالمنصف يكشف مفاوضات وبيراميدز مع نجوم دجلة

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بالأسماء.. محمد عبدالمنصف يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز مع نجوم دجلة بالأسماء.. محمد عبدالمنصف يكشف مفاوضات وبيراميدز مع نجوم دجلة

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أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ومدير الكرة بالفريق، أن مسئولي تحدثوا معه بشأن انضمام الثنائي محمد عبدالعاطي ومحمد هلال إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

وأضاف عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم ثنائي الوسط محمد عبدالعاطي ومحمد هلال، وسنتحدث مع اللاعبين بنهاية الموسم الجاري لحسم مصيرهما، لكن التركيز مُنصب حالياً على البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل وهو الهدف الرئيسي لكل لاعبي وادي دجلة».

واختتم منصف: «بيراميدز يرغب في ضم محمود مرعي ومحمد رضا بوبو»، مضيفا :«لن نقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل، لكن نسعى للبقاء بالدوري الممتاز، والحديث عن هذه الأمور سيكون بنهاية الموسم».

المصرى اليوم

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