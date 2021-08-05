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هشام يكن: لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة

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هشام يكن: الزمالك لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة هشام يكن: لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة

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قال هشام يكن، لاعب ومنتخب الأسبق، إن الفريق الأبيض في موقف صعب في ظل اشتعال المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة عليه التدخل لمعالجة الأخطاء الجسيمة لعدم إضاعة المجهود المبذول.

وأضاف يكن، في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك يمر بأحداث لا تحدث لأي نادٍ في العالم، ومع ذلك ينافس حتى الرمق الأخير، موضحًا أن اتحاد الكرة عليه أن يراعي الأحداث في المباريات المقبلة، مع مراقبة المباريات بشكل جيد، وخوض الأندية مبارياتها على ملاعبها.

واستكمل هشام يكن تصريحاته، أن اتحاد الكرة لا بد وأن يتدخل، حتى أن ينافس الزمالك بشرف على صدارة الدوري الممتاز، الذي تراجع بشكل كبير مؤخرًا في الفترة الأخيرة في مستواه الفني.

المصرى اليوم

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