حمادة أنور: «الأهلي لا يفوز بالحكام.. ومش مستني حكم يجامله»

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفوز في مباريات الدوري بمساعدة الحكام.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي نادي كبير، ولا يفوز في المباريات بمساعدة الحكم»، مؤكدًا: «مقدرش أقول الأهلي يفوز بالحكام».

وأضاف: «لو هناك حكم يجامل الأهلي، فالنادي الأهلي مش مستني حكم يجامله، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك».

وتابع: «هل الأهلي بجميع بطولاته بالحكام؟ لا طبعًا»، مضيفًا: «الأهلي والزمالك أندية كبيرة جدًا، ومقدرش أقول إنهم يفوزون بالحكام».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.