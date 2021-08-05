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نشر حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، بثا مباشرا مع زميله محمد شريف، مهاجم الفريق، عبر حسابه الرسي على موقع «إنستجرام»، بعد أنباء عن تشاجرهما عقب مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

وقال حسين الشحات: «أستغرب الحديث حول وجود خلاف بيني وبين شريف، لكن هناك أناس يريدون أن نقع. لو اشتبكنا كلاعبين في الأهلي سيُخصم لنا وسيتم إيقافنا. لاعبو الأهلي يحبون بعضهم البعض وهذا سر نجاحنا».

فيما قال محمد شريف: «الناس لا تعرف على من كنت أصرخ. في الملعب لا نصرخ كلاعبين ضد بعضنا البعض. أريد من الناس أن يعودوا لشريط المباراة ويروا أين كان الشحات وأين كنت أنظر أنا أثناء حديثي».

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز مثير على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الأربعاء، ليعتلي صدارة الترتيب بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب الـ61 نقطة.