الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان

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افاد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أن طائرات حربية تشن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية، بالاضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية، بحسب البيان.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على المناطق التي أطلقت منها، الأربعاء، القذائف الصاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وأكد البيان أن غارات جيش إسرائيل قد تتصاعد في مواجهة ما سماه «محاولات إرهابية».

وقال البيان: «تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. ويحذر الجيش الإسرائيلي من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها».