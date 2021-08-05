أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان

Print
الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان الجيش الاسرائيلي يقصف أهدافًا جنوبي لبنان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افاد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أن طائرات حربية تشن غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية، بالاضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية، بحسب البيان.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على المناطق التي أطلقت منها، الأربعاء، القذائف الصاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وأكد البيان أن غارات جيش إسرائيل قد تتصاعد في مواجهة ما سماه «محاولات إرهابية».

وقال البيان: «تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها. ويحذر الجيش الإسرائيلي من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام

تفاصيل القبض على مالك النسانيس الهاربة في منطقة حدائق الأهرام

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني