فحص 87 ألف عينة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات في كفر الشيخ

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية قامت خلال شهر يوليو بفحص ٣٦٧٦٠ عينة بول و٥٠٧١٣ عينة براز وظهر منها ٣٨ عينة إيجابية وتم تلقى العلاج اللازم لهذا العدد، كما أن فريق الإدارة يقوم بشكل دورى بفحص حوالى ١٠٠ عينة من كل وحدة صحية على مستوى المحافظة، وشمل هذا الفحص ٢٣٨ وحدة صحية من عموم المحافظة.

وفى السياق، قالت أن إدارة مكافحة البلهارسيا الطفيليات المعوية مستمرة في خطة تطوير المعامل وإستكمال الأدوات والميكروسكوبات على مستوى المحافظة، وبصدد عمل دورات تدريبية وتنشيطية لفنى المعامل وفنى المعمل المساعد من قبل مراجعين المديرية.