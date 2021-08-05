على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان شريف دسوقي الشكر لكل من دعمه خلال محنة مرضه والتي اضطر خلالها إلى بتر ساقه قبل أشهر.

كما وجه شريف دسوقي الشكر لجمهوره الذي دعمه ودعا له بالتعافي.

وخلال تصريحات له عقب العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» الذي يشارك في بطولته وأقيم بأحد السينمات قبل قليل قال دسوقي: «الحمد لله أصبحت أفضل وأشكر من دعمني في تلك المحنة سواء من جمهوري أو زملائي وأتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور».

الظهور هو الأول لـ شريف دسوقي خلال حفل عام بعد أزمة بتر ساقه حيث ظهر الفنان وهو يجلس على مقعده المتحرك مبتسما أمام كاميرات المصورين.

ومن المقرر أن يشارك شريف دسوقي أيضا في افتتاح مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي يشارك في بطولتها أمام النجم يحيى الفخراني وتنطلق عروضها في الإسكندرية 17 أغسطس الجاري.

كان الفنان شريف دسوقي قد استعان بطرف صناعي تم تركيبه له لكي يساعده على السير، بعد بتر ساقه ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وتم تركيبه له في مصر.