أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله»

Print
على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله» على كرسي متحرك.. شريف دسوقي في أول ظهور عام له: «الحمد لله»

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان شريف دسوقي الشكر لكل من دعمه خلال محنة مرضه والتي اضطر خلالها إلى بتر ساقه قبل أشهر.

كما وجه شريف دسوقي الشكر لجمهوره الذي دعمه ودعا له بالتعافي.

وخلال تصريحات له عقب العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» الذي يشارك في بطولته وأقيم بأحد السينمات قبل قليل قال دسوقي: «الحمد لله أصبحت أفضل وأشكر من دعمني في تلك المحنة سواء من جمهوري أو زملائي وأتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور».

الظهور هو الأول لـ شريف دسوقي خلال حفل عام بعد أزمة بتر ساقه حيث ظهر الفنان وهو يجلس على مقعده المتحرك مبتسما أمام كاميرات المصورين.

ومن المقرر أن يشارك شريف دسوقي أيضا في افتتاح مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي يشارك في بطولتها أمام النجم يحيى الفخراني وتنطلق عروضها في الإسكندرية 17 أغسطس الجاري.

كان الفنان شريف دسوقي قد استعان بطرف صناعي تم تركيبه له لكي يساعده على السير، بعد بتر ساقه ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وتم تركيبه له في .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم