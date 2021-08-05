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عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

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عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى الجهات المختصة

عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يُبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، والقبض عليه.

وقال "الدباش" إن الجاني في العقد الرابع من العمر، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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