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شقيق ياسمين عبدالعزيز: «نفسي أطمن عليكي»

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شقيق ياسمين عبدالعزيز: «نفسي أطمن عليكي» شقيق ياسمين عبدالعزيز: «نفسي أطمن عليكي»

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وجه الفنان وائل عبدالعزيز، رسالة جديدة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

ونشر صورة له في الجيم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلا: «بتمرن من غير نفس، نفسي اطمن عليكي».

وعلى الفور انهالت التعليقات من قبل متابعيه وجمهور شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متمنين لها الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى جمهوره، مستعينا بمقولة الإمام على بن أبي طالب، معبرا من خلالها على صعوبة الأيام التي مر بها بشأن مرض زوجته.

وكتب «العوضي» عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب».

المصرى اليوم

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