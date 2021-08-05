«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الرضاعة الطبيعية للطفل

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بتوجيهات من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وتزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 إلى 7 أغسطس 2021، نظمت إدارة الثقافة الصحية ندوة عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالتنسيق مع إدارة رعاية الأمومة والطفولة وبالتعاون مع المركز القومي للطفولة والأمومة وإدارة الإعلام والتربية السكانية.

وتحدثت الدكتورة رحاب سامي مدير إدارة الثقافة الصحية عن أهمية التثقيف الصحي في رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

وتناولت الدكتورة راندا متولي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وللأم.

وتحدثت الدكتورة هند نبيل، مساعد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة عن منظومة اللبن الصناعي ودواعي استخدامه.

وتناولت الدكتورة يارا فهمي أخصائي الصحة النفسية الفوائد النفسية التي تعود على الطفل نتيجة الرضاعة الطبيعية.