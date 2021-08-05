أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الرضاعة الطبيعية للطفل

Print
«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الرضاعة الطبيعية للطفل «صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة عن الرضاعة الطبيعية للطفل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وتزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 إلى 7 أغسطس 2021، نظمت إدارة الثقافة الصحية ندوة عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالتنسيق مع إدارة رعاية الأمومة والطفولة وبالتعاون مع المركز القومي للطفولة والأمومة وإدارة الإعلام والتربية السكانية.

وتحدثت الدكتورة رحاب سامي مدير إدارة الثقافة الصحية عن أهمية التثقيف الصحي في رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

وتناولت الدكتورة راندا متولي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وللأم.

وتحدثت الدكتورة هند نبيل، مساعد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة عن منظومة الصناعي ودواعي استخدامه.

وتناولت الدكتورة يارا فهمي أخصائي الصحة النفسية الفوائد النفسية التي تعود على الطفل نتيجة الرضاعة الطبيعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن "الكارثة"

انفجار عكار..الجيش اللبناني يداهم منزل المسؤول عن "الكارثة"

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية

الرئيس اللبناني: لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها