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قال خالد العوضي، نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد الأسبق، إن منتخبنا الوطني ليس الأقل حظوظًا في التأهل أمام فرنسا، في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، غدًا الخميس.

وأضاف العوضي، في تصريحات تليفزيونية، أن منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي الأولمبياد، حيث تقام المباراة بين بطلين للعالم في كرة اليد، إلا أن حظوظ الفراعنة كبيرة للغاية في الصعود.

واستكمل: «الذي سيتأهل من مباراة مصر وفرنسا، سيكون الأقل أخطاءً والأكثر تركيزًا، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقوم به حراسة المرمى»، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب عليهم التركيز وتصويب الكرات بشكل جيد في الشباك، فضلًا عن أن التركيز والثقة يضمن لمصر التأهل، وتقديم مباراة مثيلة لمواجهة ألمانيا.

واختتم خالد العوضي: «منتخبنا قوي للغاية، وحقق التارجت الأساسي الذي ذهب من أجله إلى طوكيو، لكن على أي حال وبغض النظر عن النتيجة أصبح لدينا منتخب بطل ينافس كبار اللعبة، والوصول لهذه المرحلة كبير للغاية».