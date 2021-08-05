أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

Print
طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات
قالت إن ذلك ردًا على إطلاق صواريخ على مستوطنة كريات شمونة

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في جنوب لبنان لأول مرة منذ سنوات

قصفت طائرات إسرائيلية، ليلة الخميس، مواقع في جنوبي لبنان، في وقت شهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة منذ سنوات، تقصف طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحزب الله قرب السياج الحدودي جنوب لبنان، في منطقة مرجعيون، ردًا على إطلاق صواريخ أطلقت الأربعاء على مستوطنة كريات شمونة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية".

وذكر البيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن غاراته "ستتواصل وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وحمّل الجيش الإسرائيلي "دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها"، محذرًا في الوقت نفسه من "مواصلة محاولات الاعتداء على مواطني إسرائيل وسيادتها".


وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، الأربعاء، ورد الجيش بنيران المدفعية المتواصلة.

وجاء الإعلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من لبنان.

وقال الجيش إن صاروخين سقطا داخل الأراضي الإسرائيلية، مضيفًا أنه رد بإطلاق نيران المدفعية على لبنان.

وأفادت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي بأن صاروخًا انفجر في منطقة مكشوفة، وتم اعتراض آخر بوساطة نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.

وتجددت الحرائق بشكل كبير في الأحراش القريبة من مستوطنة كريات شمونة داخل إسرائيل، ليلة الخميس، من جراء سقوط إحدى القذائف الصاروخية التي أطلقت من لبنان، الأربعاء.

وتحاول طواقم الإطفاء الإسرائيلية السيطرة على الحريق في ظل حالة من التوتر والترقب الحذر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا