حمادة أنور ينتقد تغييرات موسيماني في مباراة الأهلي ووادي دجلة

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يرى حمادة انور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن التغييرات التي أجراها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة وادي دجلة أثرت بالسلب على أداء الفريق.

وحقق الأهلي الفوز وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينها مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «تغييرات موسيماني أصبحت محفوظة، أجرى نفس التغييرات التي أجراها في مباراة أسوان الماضية، وكانت من الممكن أن تكلف الفريق الخروج من المباراة بالتعادل».

وأضاف: «التغييرات التي أجراها المدرب الجنوب أفريقي، كانت من الممكن أن تقلب المباراة على النادي الأهلي، خاصة أن فريق دجلة أحرز الهدف الأول سريعًا»، مضيفًا: «ماذا لو نجح دجلة في إحراز هدف التعادل، والفريق ليس لديه لاعبين أصحاب نزعة هجومية بعد خروج أفشة وكهربا».

وتابع: «في النهاية المدير الفني هو المسؤول عن قراراته، وهو يعلم جيدًا إمكانيات لاعبيه».