محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله الجديد في الساحل الشمالي

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شوق الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه لحفله الجديد في الساحل الشمالي، بعد غياب دام عامين، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لإحدى حفلاته القديمة عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقال: «بعد دقايق الإعلان عن تفاصيل أقوى حفلة في الساحل الشمالي».

ونشر رمضان مقطع فيديو ساخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، أمس، بعد حصوله على حكم قضائي بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على شاشة «إم بي سي مصر»، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه.

وكتب رمضان على الفيديو الذي يضم عدة مشاهد من كليباته المنشورة على «يوتيوب» من أغنيات «نمبر وان» و«ثابت»، وكتب تعليقًا على الحكم: «الحمد لله ثم شكرا القضاء المصري العادل النزيه».