حمادة أنور: كهربا أصبح أكثر التزامًا وانضباطًا داخل الملعب وخارجه

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباريات الأخيرة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك تطور كبير في مستوى محمود كهربا في الفترة الأخيرة، اللاعب أصبح أكثر التزامًا وانضباطًا داخل الملعب وخارجه».

وأضاف: «الجميع يعلم أن كهربا لم يكن ملتزمًا في الفترة الماضية، وكان دائمًا يثير المشاكل»، مضيفًا: «اللاعب حاليًا اكثر التزامًا، ويحاول أن يتمالك أعصابه عند استبداله، وهو ما ظهر جليا خلال مواجهة دجلة».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.