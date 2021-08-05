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أجواء مرعبة في العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس».. وهنيدي: «إن شاء الله تنبسطوا»

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دعا النجم محمد هنيدي جمهوره إلى الاستمتاع بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» الذي تم طرحه تجاريا مساء الأربعاء وأقيم العرض الخاص له بسينما أحد المولات وسط حضور عدد من النجوم وأسرة الفيلم.

وقال هنيدي في تصريحات له أعقبت العرض الخاص: «أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وهو تجربة جديدة وكوميديا مختلفة».

وأضاف: «نقدم لكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة مثل الأفلام الأجنبية بمستوي متطور وجديد وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها وإن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».

وشهد العرض الخاص للفيلم أجواء تحضيرية استبقت حضور النجوم حيث تم وضع تماثيل ضخمة لحيوانات وهياكل عظمية وماكيتات تحمل اسم «بيت الرعب».

ويتنافس الفيلم ضمن موسم الصيف السينمائي على عائدات شباك التذاكر ويعيد هنيدي إلى شاشة السينما منذ غياب سنوات منذ فيلمه الأخير «عنتر ابن ابن ابن شداد».

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي وصابرين وسليمان عيد.

العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس

المصرى اليوم

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