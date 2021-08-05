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«البقالى» يكشف أسرار انسحابه من سباق 1500 متر

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«البقالى» يكشف أسرار انسحابه من سباق 1500 متر «البقالى» يكشف أسرار انسحابه من سباق 1500 متر

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كشف العداء المغربى سفيان البقالى عن السر الحقيقى وراء انسحابه، الثلاثاء الماضى، من سباق 1500 متر ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأوليمبية الحالية (طوكيو 2020)، مشيرًا إلى أنه لم يستطع الحصول على الراحة الكافية بعد الفوز بالذهبية. وكان البقالى تُوج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع.

وقال البقالى فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «لم أكن أتوقع انسحابى من السباق، ولكنى كنت أريد التأهل للدور التالى. إيقاع السباق كان عاليًا».

وعن السبب الحقيقى وراء عدم قدرته على استكمال السباق، قال: «لم أستطع مغادرة الملعب إلا نحو الثانية والنصف فجر أمس الأول بسبب الإجراءات بعد السباق الذى فزت فيه بالميدالية الذهبية نظرًا لإقامة مؤتمر صحفى وإجراءات الكشف عن المنشطات».

وأضاف: «أشعر بسعادة طاغية لأننى استطعت أن أُدخل الفرحة فى قلوب الشعب المغربى، وأشعر بالسعادة لتشجيعهم لى ووقوفهم بجانبى».

المصرى اليوم

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