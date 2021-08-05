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محافظ البحر الأحمر: لم نسجل أي إصابات بكورونا.. والأمطار لن تصل إلى السيول

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محافظ البحر الأحمر: لم نسجل أي إصابات بكورونا.. والأمطار لن تصل إلى السيول محافظ البحر الأحمر: لم نسجل أي إصابات بكورونا.. والأمطار لن تصل إلى السيول

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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة شهدت سقوط أمطار أقل من الخفيفة جاءت من الجنوب قبل أن تتوقف، مؤكدا أن سقوط الأمطار طبيعي في هذا الوقت بسبب تأثر المحافظة بما يتعرض له السودان من سقوط أمطار في هذا الوقت من العام.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن سقوط الأمطار يستمر لمدة 48 ساعة وتصل إلى منتصف المحافظة، لافتا إلى أنها لن تصل إلى السيول.

وعن الباخرة بليسما، أكد محافظ البحر الأحمر، وصول الباخرة بليسما في الساعة الـ6 صباحا إلى سفاجا للمرة الأولى، تحمل 700 سعودي، مضيفا أنه تم تنظيم 14 برنامج سياحي، لزيارة مناطق الآثرية سياسية وعمل سفاري وعروض فلكورية قبل أن تغادر فجر غدا الخميس.

وفيما يتعلق بالسياحة، قال حنفي إنه خلال شهر يوليو الماضي استقبل مطار غردقة 160 ألف سائح، ليصبح في المرتبة الثانية بعد مطار القاهرة، مضيفا أن المحافظة تستقبل حاليا 6 آلاف سائح يوميا من دول أوكرانيا وبيلا وصربيا.

وتابع أن نسب الإشغال بالفنادق في المحافظة تجاوزت الـ54% للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.

وأشار إلى أن البحر الأحمر تستقبل أول رحلة سياحية روسية يوم 9 المقبل للمرة الأولى منذ 2015، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المطارات والفنادق.

وأكد أن الروس أشادوا بالإجراءات الاحترازية المطبقة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بكورونا، وتم تطعيم جميع العاملين في المجال السياحي بواقع 100%.

وتوقع محافظ البحر الأحمر، أن يلحق السياحة الروسية، عودة السياحة الألمانية خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأنه تم تسليم عددا من عقود بديل العشوائيات لمستحقيها بمنطقة الروضة بالغردقة، موضحا أن المحافظة أنشأت 250 منزل، تم تسليم 108 فيما سيتم تسليم الباقي خلال الأيام المقبلة.

المصرى اليوم

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