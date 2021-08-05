خالد الغندور يعلق على تصدر الأهلي جدول الدوري

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علق الإعلامي خالد الغندور على استعادة الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالمواجهات المباشرة بعد تساويه مع الزمالك في عدد النقاط.

وفاز الأهلي على دجلة بهدفين مقابل هدف وتصدر جدول ترتيب الدوري بالمواجهات المباشرة أمام الزمالك ولكل منهما 61 نقطة.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: «أطالب لاعبي الزمالك بأن يكونوا على قدر كبير من المسئولية في المباريات المتبقية من عمر الدوري».

وأضاف: «المنافسة على الدوري باتت صعبة وشرسة للغاية، ولكن كلنا ثقة في إمكانيات وقدرات لاعبي الزمالك على حسم الدرع».