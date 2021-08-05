ريال مدريد يسعى لحسم التعاقد مع مدافع ليستر سيتى

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يسعى نادى ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ويسلى فوفانا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى ليستر سيتى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، مدرب ريال مدريد، صوب أنظاره إلى ويسلى فوفانا لتدعيم خط دفاع الملكى قبل الموسم الجديد، بعد رحيل الثنائى فاران، الذى انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى، وسيرجيو راموس، المنضم لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأضافت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد قرر الاتجاه إلى فوفانا، مدافع ليستر سيتى، بسبب المغالاة المادية من جانب فياريال وإشبيلية لضم باو توريس وجوليه كوندى.

وفى السياق ذاته، يخطط نادى ميلان الإيطالى للتعاقد مع ألفارو أودريوزولا، ظهير أيمن ريال مدريد، خلال الميركاتو الجارى.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن تعثر ميلان فى التعاقد مع ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، اضطره مجددًا لمطاردة ألفارو أودريوزولا لدعم مركز الظهير الأيمن.

وأشارت إلى أن إدارة ميلان تهدف لمنح المدرب ستيفانو بيولى قائمة كاملة من اللاعبين فى كل المراكز، قبل خوض منافسات دورى أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

يُذكر أن ميلان يرغب فى التخلى عن أندريا كونتى فى مركز الظهير الأيمن، والتعاقد مع بديل له هذا الصيف.

من ناحية أخرى، وعد الويلزى جاريث بيل، جناح نادى ريال مدريد، جمهور الميرنجى بتقديم مستوى مميز خلال منافسات الموسم المقبل.

وينتهى عقد بيل مع ريال مدريد فى صيف 2022، ولا توجد أى محادثات بين الطرفين بشأن التجديد.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن جاريث بيل وعد المقربين منه والمشجعين الذين يلتقى بهم فى الشوارع أن هذا الموسم سيكون الأفضل فى مسيرته.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن بيل يؤكد أنه متحمس بشكل يفوق الحالة التى كان عليها عندما وصل إلى النادى الملكى لأول مرة فى صيف 2013.

يُذكر أن بيل كان يرتبط بعلاقة سيئة مع الفرنسى زين الدين زيدان، المدرب السابق للميرنجى، بينما سبق له التألق تحت قيادة المدرب الحالى كارلو أنشيلوتى.

ولعب الجناح الويلزى معارًا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزى فى الموسم الماضى، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول فعاد للريال للاستعداد للموسم المقبل.

من جانبه، اقترب دانى كارفاخال، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، من العودة إلى مران الملكى استعدادًا للموسم الجديد 2021- 2022.

كان دانى كارفاخال قد تعرض لإصابة فى الركبة أدت إلى خضوعه لعملية جراحية وغيابه لمدة 3 أشهر عن ريال مدريد، وخاض اللاعب الإسبانى تدريبات تأهيلية بدنية مكثفة منذ انطلاق معسكر إعداد ريال مدريد، فى شهر يوليو الماضى.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن دانى كارفاخال سيعود إلى تدريبات ريال مدريد الأسبوع المقبل، بعد إنهاء البرنامج التأهيلى للعملية الجراحية التى أجراها على مستوى الركبة.

وكان النادى الملكى أعلن رسميًا تجديد عقد كارفاخال، الذى ينتهى فى عام 2022، لثلاث سنوات أخرى حتى 2025.