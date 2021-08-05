حمادة أنور يشيد بأداء الأهلي أمام وادي دجلة.. وينتقد لاعبي الدفاع

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الثاني مباراة وادي دجلة.

وحقق الأهلي الفوز وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينها مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي أداءه كان أفضل في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن يفوز بأكثر من هدفين».

وأضاف: «الهدف الذي أحرزه وادي دجلة، من خطأ دفاعي للاعبي الفريق الأحمر»، مضيفًا:«الأهلي نادي كبير، مينفعش يبقى فيه ثغرات دفاعية بهذا الشكل».