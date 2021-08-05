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فوج إسباني يزور المتحف القومي للحضارة لمشاهدة المومياوات الملكية

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فوج إسباني يزور المتحف القومي للحضارة لمشاهدة المومياوات الملكية فوج إسباني يزور المتحف القومي للحضارة لمشاهدة المومياوات الملكية

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استقبل مساء اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الفوج السياحي الأسباني الذي وصل مساء يوم السبت على متن أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر منذ إستئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو ٢٠٢٠.

و بعد انتهاء برنامج رحلتهم السياحية في مدينتي الأقصر و أسوان حيث استمتعًوا بروائع الحضارة المصرية العريقة و الرحلات النيلية الممتعة، حرص الفوج على التوجه إلى القاهرة لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب في ابريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

و داخل المتحف تم تقسيم الفوج المكون من ١١٤ سائح أسباني إلى ٦ مجموعات قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية و ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية و المتاحف و المواقع الأثرية في .

كما حرص الفوج السياحي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم.

المصرى اليوم

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