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استكمالا لتنفيذ استراتيجية التنمية المستداكة لمصر 2030 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وما يتعلق بترشيد الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها والتوجه نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لما لها من فوائد إيجابية على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري، تم توقيع وثيقة تعاون مشترك بين 3 وزارات «البيئة» و«التجارة» و«الطيران المدنى» لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزوّدة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوي.

يجري تنفيذ المشروع بدعم مالي وفني من جهاز شؤون البيئة والمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفّذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وطبقا لبروتوكول التعاون المشترك يتكون النظام من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.

تركيب محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي يتم تنفيذها حيث أن لها بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وسيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية، وقد قدم مشروع نظم الخلايا الشمسية الدعم الفني والمادي لتنفيذ 115 محطة طاقة شمسية خلال عامين 2018-2020 في 15 محافظة على مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 8.2 ميجا وات ووفر في الكهرباء يصل إلى 13 جيجا وات ساعة / سنويا في القطاع الصناعي، والتجاري، والسياحي والسكني والخدمات التعليمية، والمباني العامة، كما يهدف المشروع إلى زيادة نسبة مكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة.