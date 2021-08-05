تنسيق الثانوية العامة.. تعرف على اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة وشروط النجاح

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تنشر «المصري اليوم» كل ما يخص اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص «عمارة» في جزأين رئيسين وهما كالتالي:

• أولًا: اختبار الرسم المعماري: (من 70 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

• ثانيًا: اختبار التشكيل والابتكار: (من 30 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية، مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءه يتم تحديده فيكل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل).

3. ممحاة رصاص (أستيكة).

4. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

• زمن الاختبار:

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وفيما يخص اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تخصص «فنون»، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص «فنون» في جزأين رئيسين وهما كالتالي:

• أولًا: اختبار الرسم: (من 60 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.

• ثانيًا: اختبار التصميم الابتكاري: (من 40 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا.

• الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:

1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

• زمن الاختبار:

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.