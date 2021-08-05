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"واتسآب" يعلن عن خاصية جديدة تتيح مشاهدة الصورة لمرة واحدة

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"واتسآب" يعلن عن خاصية جديدة تتيح مشاهدة الصورة لمرة واحدة "واتسآب" يعلن عن خاصية جديدة تتيح مشاهدة الصورة لمرة واحدة
يهدف لمساعدة المستخدمين على التحكم بخصوصيتهم بشكل أكبر

أعلن تطبيق واتسىآب عن إضافة خاصية جديدة تختفي بموجبها الصورة أو الفيديو بعد مشاهدتها لمرة واحدة، حسب الإذاعة البريطانية.

وتفصيلاً، تتيح الخاصية محو الصورة بعد مشاهدتها من دون حفظها على الهاتف.

ويقول واتسآب إن الخاصية تهدف لمساعدة المستخدمين على التحكم بخصوصيتهم بشكل أكبر.

وتواجه الحكومات تحديًا قانونيًا بخصوص استخدام الرسائل التي تحذف نفسها أو التطبيقات التي تشفر المحادثات.

وفي الوقت نفسه، أبدى نشطاء مهتمون بحماية الأطفال قلقهم من أن تسخر الخاصية للتستر على أدلة حول الاعتداء الجنسي على أطفال.

وركز تطبيق واتسآب حملة تسويق الخاصية الجديدة على المستخدمين المنتظمين، قائلاً إنها يمكن أن تستخدم من أجل التخلص من الصور الشخصية المتعلقة بقياس ملابس في متجر مثلا وسؤال الشريك عن رأيه بها، أو في حال إرسال كلمة السر لشخص ما.

وقالت الشركة "ليس كل ما نشاركه يستحق البقاء في سجلنا الرقمي. ففي أحيان كثيرة يعني التقاط صورة أنها ستأخذ مساحة في ملف حفظ الصور على الهاتف فقط".

ويحصل المستخدمون على الخاصية الجديدة بدءًا من الأسبوع الجاري.

وسوف يعرف المستخدمون إن كانت الرسالة التي سيحصلون عليها "للاستخدام المنفرد"، إذ لن تظهر نسخة من الصورة على الشاشة بل سيظهر رقم "1".

لكن بإمكان المستخدم أن يلتقط صورة للصورة عند ظهورها للمرة الأولى.

وسوف تتمتع الصور بالخواص التالية:

لن تحفظ في ملفات الصور.

لا يمكن إعادة إرسال الصور أو حفظها أو مشاركتها.

سوف تحذف إذا لم تفتح خلال أسبوعين.

وكان تطبيق واتسآب قد قدم خاصية الرسائل التي تحذف في شهر نوفمبر الماضي، إذ يحذف التطبيق الرسائل لدى المرسل والمستقبل على حد سواء بعد مرور سبعة أيام.

وتنص القوانين في المملكة المتحدة على أن المعلومات المتعلقة بنقاشات جوهرية أو القرارات يجب أن تحفظ في الأرشيف.

ومن المعروف أن الكثير من أعضاء يستخدمون واتسآب أو تطبيقات مشابهة بشكل كبير .

وقال مكتب مجلس الوزراء إن تدابير مناسبة قد اتخذت من أجل التأكد من الاحتفاظ بالمراسلات الرسمية، كما تقتضي القوانين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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