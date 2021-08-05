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"الأرصاد" ينبِّه المدينة وتبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه المدينة وتبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية "الأرصاد" ينبِّه المدينة وتبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن لمنطقتَيْ المدينة المنورة وتبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمدينة المنورة أن المنطقة تشهد استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والعيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وتيماء وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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