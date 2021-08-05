خطر الأفاعي يتواصل.. "ثعبان" يباغت مواطنًا داخل دورة مياه بالعارضة

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نجا من لدغاته القاتلة بأعجوبة بعد أن شاهده بمحض المصادفة

باغت ثعبان سام أحد المواطنين في دورة مياه بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، ونجا من لدغاته القاتلة بأعجوبة بعد أن شاهده بمحض المصادفة. وقد هاجمه بعد إغلاق الباب، وحاول التربص به لمهاجمته قبل أن يتم قتله؛ إذ يجيد الكثير من السكان التعامل مع الثعابين والتخلص منها نظرًا لكثرة ظهورها بسبب الطبيعة الجبلية للمحافظة، وانتشار الأشجار وكثافتها، خاصة عند هطول الأمطار.

وتعد الثعابين والأفاعي من ذوات الدم البارد؛ إذ إن درجة حرارتها ترتفع في النهار؛ بالتالي تحتاج بشكل متواصل إلى المياه، وتبحث دائمًا عن الرطوبة في فترات الصيف، وتجد الأماكن الزراعية والرطبة ومواقع الصرف الصحي ملاذًا لها من أجل ترطيب جسدها من الحر الشديد، فيما تختفي بعض الشيء في الأجواء الباردة.

وقال سكان يقطنون القرى بـ"جازان" إن ظهور الثعابين في المنازل بات أمرًا مألوفًا لدى الكثير منهم في فصل الصيف نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة. موضحين أن لدغاتها المميتة السامة تشكل خطرًا قاتلاً، يهدد الجميع، بمن فيهم الأطفال.

وأوضحوا أنها توجد بكثرة، وتتخفى دائمًا في المواقع التي تنتشر فيها الحشائش والمياه والتربة الرطبة وحول الأشجار والعشوائيات والأماكن المظلمة.. مشيرين إلى أنه يجب الحذر منها؛ فقد تجدها في أي مكان في المنزل، بما في ذلك أسرّة النوم والمطبخ ودورات المياه وغيرها؛ إذ توجد حيث تجد مبتغاها، وتمكث وتستقر وتهاجم الضحية دون سابق إنذار.

وكانت إحدى قرى جازان قد سجلت العام قبل الماضي مأساة عندما قتل ثعبان أسود طفلة بعد مهاجمتها بمدخل المنزل، فيما عثرت إحدى الأسر على ثعبان في سرير طفلهم قبل أن يتمكنوا من قتله.. وغير ذلك من القصص.

وكان المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بوزارة الحرس الوطني قد أهاب بالمواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر لاجتناب حدوث لدغات الثعابين والعقارب عن طريق اتباع الاحتياطات الضرورية لتجنبها، محذرًا من الخروج المكثف للثعابين والعقارب بعد موجة الحر والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ونصح بضرورة إحكام إغلاق الأبواب ومداخل المنازل وبيوت المزارع والاستراحات، بوضع مصدات من البلاط يغلق عليها الباب بإحكام؛ فتمنع دخول الثعابين والعقارب إلى المنازل أثناء النوم.

وواصل: كما يجب عدم السير ليلاً دون إضاءة كافية، مع ضرورة إحداث جلبة بالأقدام عند السير في الأماكن التي يحتمل وجود ثعابين فيها؛ وذلك لأن الاهتزازات تبعدها، وعدم السير دون حذاء.

وبيّن المركز الوطني أن ارتفاع درجات الحرارة يعد سببًا في خروج الثعابين والعقارب؛ وبالتالي زيادة حوادث اللدغات المميتة، وفقًا للحالات المسجلة لديه.

وأوضح أن الثعابين السوداء كالصل الأسود، والثعبان الأسود الصغير، من أخطر الثعابين التي يجب أن الانتباه إليها؛ إذ إنها من الأنواع الليلية التي تدخل البيوت، وسُمُّها خطير جدًّا؛ يقتل خلال دقائق.

يُشار إلى أن أنواع الثعابين السامة في السعودية تبلغ العشرات، ومن أبرزها:

01 -ثعبان الخلد، الثعبان الحفار.

02 -الثعبان الأسود (الأبتر).

03 -ثعبان الصل الأسود.

04 -الكوبرا العربية.

05 -أفعى الذئب المرقطة.

06 -حية التاج.

07 -حية جاسبرتي ورقية الأنف.

08 -ثعبان فلسطين أسود الرأس.

09 -حية الوادي السريعة.

10 -ثعبان (أبو السيور).

11 -الثعبان شبيه القط.

12 -الأفعى الفارسية المقرنة.

13 -حية الأهرام.

14 -أفعى هوفين المقرنة.

15 -الأفعى العربية المقرنة.

16 -أفعى الطفى المنشارية.

17 -أفعى السجاد الشرقي.

18 -أفعى البحر صغيرة الرأس.

19 -ثعبان البحر الأصفر.

20 -ثعبان البحر أصفر البطن.

21 -حنش البحر ذو الثنية.

22 -حنش الخليج العربي.

23 -حنش البحر ذو الحلقات.

24 -ثعبان البحر القصير.