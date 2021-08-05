تعديل نتائج أوائل دبلوم مياه الشرب والصرف الصحي بعد خطأ في رصد الدرجات (انفراد)

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قال كمال عمران، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن كنترول القاهرة لقطاع الدبلومات الفنية «ب»، سحب نتيجة مدرسته وأوقفها بعد وجود خطأ في رصد مادة التدريبات المهنية، بعد رصدها لطلاب المدرسة عند 120 درجة في حين أن المادة من 144 درجة، ما تسبب في ضياع 24 درجة كاملة على طلاب الدبلوم.

وأضاف «عمران» أن مسؤولى كنترول القاهرة قطاع «ب» أمروا بتحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية، وإضافة 24 درجة إلى طلاب الدبلوم بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، وعددهم 51 طالبا.

وقال عمران لـ«المصرى اليوم» إنه بعد تعديل نتيجة الدبلوم في مدرسته أصبح العشرة الأوائل على مستوى قطاع الصعيد من مدرسته، وحصل الطالب الأول على أكثر من 98%، وسيتم تعديل نتائج الأوائل على مستوى المحافظة أولا ثم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الواقعة جرى اكتشافها أثناء وصول استمارات النجاح الخاصة بالدبلوم للسنة النهائية بعد إعلان النتائج للدبلومات على مستوى الجمهورية، وفوجئ مدير المدرسة أثناء مراجعة استمارات الطلاب الـ51 بأن مادة التدريبات المهنية تم رصدها للطلاب بمجموع الدرجة العظمى من 120 في حين أنها من 144 درجة.

وأوضح أن الطلاب تم جمع المجموع لهم على 120 وليس 144، ما يعني أن لهم 24 درجة كاملة، وعلى الفور قام «عمران» بإبلاغ اللواء أحمد الصحصاح، رئيس مجلس إدارة المدرسة، الذي امر بتحرير مذكرة عاجلة لكنترول القاهرة للدبلومات لتعديل درجات الطلاب وإبلاغ وكيلة وزارة التربية والتعليم لمخاطبة الوزارة.